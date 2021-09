As pensões vitalícias dos ex-titulares de cargos políticos vão custar 7,3 milhões de euros, em 2021. Neste momento, beneficiam desta pensão para toda a vida 310 ex-deputados, ex-autarcas e ex-juízes do Tribunal Constitucional.Vasco Rocha Vieira e Carlos Melancia, ambos ex-governadores de Macau, recebem as pensões mais elevadas: 13 607 euros e 9727 euros, respetivamente.