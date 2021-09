Pequenas e médias empresas têm mais de 18 mil milhões de euros em moratórias bancárias

Cerca de 50 mil pequenas e médias empresas (PME) acumulavam no final de julho um montante em moratórias bancárias superior a 18,7 mil milhões de euros, o equivalente a 86% da dívida total das empresas cujo pagamento foi adiado devido à crise desencadeada pela pandemia de Covid-19.Os dados constam do último balanço feito pelo Banco de Portugal (BdP) sobre os valores de crédito em moratória e mostram que no final de julho as empresas, entre PME e outras de maior dimensão, tinham reduzido, ainda assim, os montantes em dívida por pagar para 21,8 mil milhões de euros, menos 484 milhões face ao mês anterior.