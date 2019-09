Perdas de grandes devedores do Novo Banco sobem 608 milhões de euros

A lista de grandes devedores do Novo Banco engordou, e há agora mais três entidades na lista dos maiores incumpridores do banco liderado por António Ramalho.Entre junho de 2018 e o final desse ano, as perdas geradas pelos financiamentos aos maiores devedores cresceu também 608 milhões de euros. Os dados foram esta terça-feira tornados públicos pelo Banco de Portugal, no cumprimento da legislação aprovada pelo Parlamento que obriga à divulgação da lista dos maiores créditos em incumprimento aos bancos alvo de ajuda pública.Os números mostram que as perdas associadas aos maiores devedores do Novo Banco cresceram para 4150 milhões no final de 2018, quando em junho desse ano totalizavam 3542 milhões de euros. O supervisor alerta que os números ainda espelham o efeito da resolução do BES."Os montantes de perdas reportados pelo Novo Banco relativamente às grandes posições financeiras integram, não apenas as perdas registadas por essa instituição, mas também as perdas registadas ainda na esfera do BES, previamente à transferência dos ativos para o Novo Banco", refere o Banco de Portugal.