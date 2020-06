Perdeu rendimentos devido ao coronavírus? Saiba como evitar cortes nos serviços de água, luz ou telecomunicações

Os consumidores que não consigam pagar as suas contas de bens essenciais e não queiram ver os serviços de água, luz ou telecomunicações cortados devem remeter aos fornecedores uma declaração sob compromisso de honra que ateste a quebra de rendimentos causada pela covid-19.



Depois de o Parlamento ter prolongado até ao final de setembro a proibição de cortes nos serviços de





uma portaria em Diário da República que explica o que é que deve ser feito nesses casos.

aos fornecedores dos serviços essenciais uma "declaração sob compromisso de honra que ateste quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20%". No entanto, as empresas destes serviços podem pedir, "posteriormente, documentos que comprovem esses factos".



Estas regras aplicam-se também a quem quiser terminar unilateralmente um contrato de telecomunicações ou apenas suspendê-lo temporariamente.



A demonstração da quebra de rendimentos - que tem de ser igual ou superior a 20% - "é

telecomunicações, água e luz por falta de pagamento associado ao novo coronavírus, foi publicada nesta segunda-feira, 22 de junho,calculada pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que ocorre a causa determinante da alteração de rendimentos e os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês anterior".Para o cálculo dos rendimentos é considerado: o valor mensal bruto (no caso de rendimentos de trabalho dependente); a faturação mensal bruta (no caso de rendimentos de trabalho independente); a pensão mensal bruta (no caso de rendimentos de pensões); o valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular; os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica.

São admissíveis os seguintes documentos: recibos de vencimento ou por declaração da entidade patronal (rendimento dependente); documentos emitidos pelas entidades pagadoras ou por outros documentos que evidenciem o respetivo recebimento, nomeadamente obtidos dos portais da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social (nos restantes casos).



Estas regras entram em vigor amanhã, terça-feira, 23 de junho, e produzem efeitos até 30 de setembro de 2020.