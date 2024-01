O relatório da perícia médico-legal confirma que Ricardo Salgado, que está a ser julgado no processo EDP, sofre da doença de Alzheimer, mas admite que o ex-banqueiro exagerou alguns sintomas.“Na análise de eventual esforço insuficiente ou tentativa de simulação durante o processo de avaliação, o examinando efetua relatos de sintomas neurológicos ilógicos ou muito atípicos e sintomas relacionados com distúrbios de memória que são inconsistentes com padrões de comprometimento produzidos por disfunção ou dano cerebral real, sugestivos da tentativa de exacerbar dificuldades”.