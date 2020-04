Pesca local à fome pede apoios e fim de proibição

Há pescadores a passar fome neste momento". José Festas, presidente da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar, está preocupado com a crise do setor em tempos de pandemia da Covid-19. Muitas embarcações em terra, preços em baixa por menor procura e consequentes restrições à atividade têm deixado a pesca, principalmente a local e costeira, em declínio.



