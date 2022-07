O preço do barril de Brent - quer serve de referência ao mercado português - desceu esta quarta-feira abaixo dos 100 dólares. A manter-se esta tendência, os preços dos combustíveis poderão voltar a cair na próxima semana.

Os preços do petróleo estão a recuar desde o início da semana, antecipando um cenário de recessão na Europa, depois de terem chegado em junho a ser negociados a 125,19 dólares.









