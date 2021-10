Os preços do petróleo estão a subir há quatro semanas e, em Londres, o Brent do Mar do Norte negoceia atualmente em máximos de três anos, apesar de algumas perdas na semana passada. Esta é a matéria-prima que serve de referência às importações para Portugal e, nas gasolineiras, os consumidores nunca pagaram tanto pela gasolina e gasóleo como hoje.