PIB cresceu 2% acima da previsão do Governo em 2019

A economia portuguesa cresceu 2% em 2019, uma décima a mais do que o esperado pelo Governo, quando desenhou os planos orçamentais para este ano. O número, que corresponde a um apuramento provisório, foi publicado esta sexta-feira, 14 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).No último trimestre do ano passado, a economia portuguesa avançou 0,6% face aos três meses anteriores, superando a previsão que tinha sido divulgada ontem pela Comissão Europeia. Comparando com o quarto trimestre de 2018, o crescimento apurado foi de 2,2%.