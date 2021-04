PIB da zona euro recua 1,8% e o da UE 1,7% no 1.º trimestre

A economia da zona euro recuou 1,8% e a da União Europeia (UE) 1,7%% no primeiro trimestre do ano, face aos primeiros três meses de 2020, segundo uma estimativa do Eurostat.

Comparado com o trimestre anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro diminuiu 0,6% e da UE 0,4%, entre janeiro e março.

Na comparação homóloga este é o quarto trimestre consecutivo em que os PIB dos dois blocos recuam, tendo, no entanto, a quebra abrandado face à registada nos últimos três meses de 2020: 4,9% e 4,6%, respetivamente.