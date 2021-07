PIB dispara 15,5% no 2.º trimestre de 2021 em subida histórica

O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 4,9% no segundo trimestre face ao primeiro, e de 15,5% face ao mesmo período do ano passado, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.“Um máximo histórico”, nas palavras do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, indicador de que a economia “recuperou bem” face ao contexto de pandemia. “Gostava de salientar que isto não é só a recuperação do consumo interno, mas é também impulsionado por um grande crescimento das nossas exportações”, acrescentou Pedro Siza Vieira, realçando, que “as exportações portuguesas de bens durante o primeiro semestre deste ano estão acima daquilo que já se verificava em 2019”.