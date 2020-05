PIB português cai 2,4% no primeiro trimestre do ano devido à pandemia

A economia portuguesa registou um trambolhão de 2,4% no primeiro trimestre do ano, que só contou com um mês (março) de efeito da pandemia de covid-19. Face ao final do ano passado, a contração foi de 3,9%, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística, na primeira estimativa rápida.



(Notícia em atualização)

