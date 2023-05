Portugal registou no primeiro trimestre deste ano o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), segundo dados divulgados esta terça-feira. Com uma expansão de 1,6%, o nosso país só foi ultrapassado pela Polónia, onde a riqueza cresceu 3,9% entre janeiro e março de 2023.









