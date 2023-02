O crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 é um “bom sinal” e um “fator de ânimo para o País”, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro. Em declarações aos jornalistas no Seixal, António Costa sublinhou que esta evolução do PIB “é um sinal de que a economia resistiu e recuperou bem da Covid”, da guerra na Ucrânia e da inflação.









