O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou esta segunda-feira a administração de TAP de " tentar empurrar os pilotos para uma greve". A acusação surge na sequência da decisão unilateral da administração de reduzir o corte salarial em 10% e marcar horas extraordinárias.



"Acreditamos que as vias que iremos seguir (judicial ou outras), trarão de volta a legalidade em processos que esperamos céleres, no entanto, esperamos que a moralidade venha do sr.









Ver comentários