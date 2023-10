Corruptor e corrompido vão defrontar-se em tribunal. Salgado, vítima de doença de Alzheimer, ficará em silêncio e terá em Francisco Proença de Carvalho o seu representante. Já Manuel Pinho tem a sua defesa definida para justificar o dinheiro que mensalmente recebia do Banco Espírito Santo (BES).



O ex-ministro da Economia afirmou na terça-feira à porta do tribunal não falar com Salgado “há muitos anos”.









