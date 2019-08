Planos anti-crise em marcha contra greve dos motoristas

Desta vez, as empresas estão a postos para responder à greve dos motoristas. Planos anti-crise e reforço das reservas de combustível são as principais estratégias.As petrolíferas estão a negociar abastecimentos reforçados à indústria e postos de combustível. "Para tentar que os stocks estejam no máximo", explica António Comprido da Apetro.sabe que a Galp está a afinar um plano que inclui a formação de trabalhadores para responderem a dificuldades com clientes, caso haja uma corrida às bombas.Nos aeroportos, mesmo incluída nos serviços mínimos que o Governo vai decretar, a ANA assume que está em marcha um plano para assegurar o abastecimento dos aviões.Nos supermercados, a estratégia está no reforço dos armazéns com produtos não perecíveis. Gonçalo Lobo Xavier, da Aped, explica ainda que as empresas estão a "otimizar" o abastecimento para áreas com maior procura. Já os serviços mínimos, nos quais o setor espera ser integrado, serão canalizados para produtos frescos.A EDP Distribuição, os CTT e a Carris também têm planos para garantir que as frotas continuam a operar sem afetar os serviços.As empresas preferem esperar pelos serviços mínimos para afinar a gestão dos meios. No caso dos piquetes da EDP, será avaliada a urgência do serviço para atribuir viatura.A Antram, que representa os patrões, vai "processar judicialmente" Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas.Segundo André Matias Almeida, o advogado da associação, em causa estão declarações de Pardal Henriques numa entrevista à RTP, em que este acusa as empresas de mercadorias de "fuga ou fisco" ou "incumprimentos contratuais"."Estávamos a tentar evitar isto ao máximo", lamenta o advogado, perante a crescente "hostilidade".