As plataformas eletrónicas conquistaram 511 motoristas por mês, em média, desde janeiro, para conduzir os chamados TVDE, automóveis descaracterizados para transporte pago de passageiros. No total, desde o início da regularização, em 2018, este setor já conta com 28 149 condutores certificados, adiantou ao CM fonte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) .