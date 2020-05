"Pode ter havido falha de comunicação, mas não houve falha financeira": Mário Centeno sobre Novo Banco

Mário Centeno admitiu esta terça-feira que pode ter havido "uma falha de comunicação entre o Ministério das Finanças e o primeiro-ministro, mas não uma falha financeira" relativamente às injeções de dinheiro no Novo Banco e às contradições com António Costa.



Numa entrevista à rádio TSF, o Ministro das Finanças português relembrou que os "850 milhões de euros estavam registados e inscritos no Orçamento do Estado". Ainda sobre as injeções, Centeno sublinha que "ninguém faz injeções sem auditorias".





O ministro das Finanças estimou uma perda de receita de 10 mil milhões de euros este ano e admitiu que terão de ser repensadas medidas previstas para 2021 como aumentos na função pública.

"Vai ter de ser tudo repensado", disse Mário Centeno durante a entrevista, considerando que as medidas terão de ser repensadas à medida da perna que "infelizmente encurtou".

Segundo Centeno, perante a gravidade da crise há que ter "humildade" de refazer planos.