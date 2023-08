O tráfego na Ponte Vasco da Gama subiu 12% no primeiro semestre deste ano, face a igual período do ano passado, com mais cerca de sete mil carros por dia. Entre as duas pontes, em Lisboa, houve mais de 15 mil viaturas por dia, entre janeiro e junho, de acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).









