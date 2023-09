População empregada com curso desce quase 10% num ano no Norte

A população empregada com ensino superior baixou 9,7% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, na região Norte. No entanto, o mercado de trabalho apresentou uma evolução positiva em termos globais, com um aumento de 0,7%.

Os dados constam do boletim Norte Conjuntura referente ao segundo trimestre de 2023, revelado esta quarta-feira pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. No que diz respeito ao emprego com outros níveis de escolaridade, houve aumentos de 5,1% no secundário e pós-secundário, e de 7% na escolaridade até ao terceiro ciclo do ensino básico.

A taxa de desemprego do Norte diminuiu para 6,4%, um valor inferior em 1,2 pontos percentuais face ao do trimestre precedente (em Portugal, a taxa de desemprego diminuiu para 6,1%). As exportações de bens do Norte diminuíram 0,6%, em relação ao mesmo período do ano passado, o que compara com um decréscimo de 4,8% no país todo.

Os indicadores do setor do turismo do Norte continuaram a observar uma trajetória de crescimento, com as dormidas nos estabelecimentos turísticos da Região a aumentar 14,5% face ao segundo trimestre de 2022. Já os principais indicadores relativos ao ramo da construção mantiveram a trajetória desfavorável dos trimestres precedentes: foram licenciados menos 10,1% edifícios face ao segundo trimestre do ano passado.

A taxa de inflação do Norte manteve uma trajetória de desaceleração e diminuiu 3,7 pontos percentuais, situando-se em 4,2%. O montante global de crédito concedido à economia do Norte registou também uma redução homóloga de 0,5%, após sucessivos aumentos ao longo dos últimos trimestres.