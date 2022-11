Por cada 100 euros de salário, os trabalhadores portugueses pagaram, em média, 37,6 em impostos e contribuições para a Segurança Social no decorrer do ano passado, para o que contribuiu a subida, ainda que ligeira, da chamada carga fiscal, face a 2020. Portugal integra mesmo o grupo de 20 Estados-membros da União Europeia (UE) que viram o rácio da tributação e das contribuições sobre o Produto Interno Bruto (PIB) – a riqueza criada ao longo do ano – a registar aumentos, mostram os dados que foram divulgados ontem pelo Eurostat.









