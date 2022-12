O Governo ainda não fechou a negociação com as concessionárias de autoestradas mas, segundo o Jornal de Negócios, o aumento das portagens deverá fixar-se no próximo ano em torno de 5%. O primeiro-ministro já tinha afirmado que nada justificaria um aumento de 10%, o valor arredondado da aplicação da fórmula de atualização prevista na maioria dos contratos.









