Portagens nas autoestradas não sobem no próximo ano

As portagens nas autoestradas não vão aumentar no próximo ano, à semelhança do que já tinha acontecido este ano e pela mesma razão: o valor da inflação. As atualizações anuais estão previstas para janeiro de cada ano, mas o valor depende sempre da inflação de outubro que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), foi negativa.









A taxa de inflação homóloga, sem habitação, no continente, registou um valor negativo de 0,15%, o que impede o aumento das portagens no próximo ano. Apesar de este valor ser negativo, a fórmula de cálculo acordada com as concessionárias das autoestradas não prevê descidas de preço.

Vai ser o segundo ano que a inflação trava aumentos nos valores das taxas de portagens. Em 2018, as portagens aumentaram, em média, 0,88% depois de terem ficado mais caras 1,42% em 2018. Nestes casos, trata-se de aumentos médios, o que significa que há taxas que sobem e outras não. Recorde-se que os aumentos só podem ser efetuados em múltiplos de cinco cêntimos.





As portagens são a principal fonte de receitas das concessionárias de autoestradas que, em 2019, arrecadaram 1,2 mil milhões de euros, numa lista liderada pela Brisa, com 626 milhões de euros, seguida da Lusoponte, com 87 milhões.