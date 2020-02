Portagens vão ter descontos no Interior

Sete autoestradas do Interior vão ter descontos nas portagens a partir de julho. A medida foi aprovada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros, em Bragança.Os descontos, que podem ir dos 20 aos 40%, dependem da frequência com que os ligeiros percorrem as autoestradas. Para ter acesso, os condutores só precisam de ter um identificador da Via Verde no carro. Os descontos abrangem a A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte), A25 (Beiras Litoral e Alta), A28 (Norte Litoral), A4 (Subconcessão AE Transmontana e Túnel do Marão) e a A13 e A13-1 (Pinhal Interior). Um trabalhador com veículo ligeiro que residisse em Chaves e se deslocasse para trabalhar em Vila Real pagaria, por 22 dias de viagem num mês, 248,16 euros. Com o desconto, pagará agora 198,53 euros, menos 49,63 euros.O Governo quer também incentivar o uso de transportes públicos. O desconto depende da altura em que as vias são usadas: 35% de dia e 55% de noite.No Conselho de Ministros descentralizado foram ainda debatidos os incentivos às empresas que criem emprego no Interior e uma estratégia conjunta com Espanha para melhorar as ligações entre territórios de fronteira.