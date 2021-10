Portal Mais Transparência disponibiliza informação completa sobre fundos do PRR

O Portal Mais Transparência passou a disponibilizar a partir deste sábado informação mais completa sobre a contratualização de fundos europeus no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, sendo possível consultar páginas de detalhe sobre cada dimensão do PRR.

Segundo um comunicado divulgado este sábado, esta nova fase de desenvolvimento do Portal contempla também melhorias no acesso a informação sobre o PT2020, nomeadamente sobre os beneficiários secundários de todas as operações, com exceção do FEADER.

Lançado em 28 de abril, o Portal Mais Transparência acumulou desde então mais de 20 mil utilizadores e cerca de 98 mil páginas visitadas, com o comunicado a referir que a página de pesquisa sobre os beneficiários de fundos europeus continua a ser a que verifica maior tempo e permanência dos utilizadores.

O Portal Mais Transparência é uma plataforma que permite aos cidadãos consultarem a informação disponibilizada pelo Estado, tendo a área dedicada aos Fundos Europeus sido a primeira a ser disponibilizada, com informação sobre o Portugal 2020 e sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Até ao final do ano, adianta o comunicado, está ainda prevista a disponibilização de uma área municipal e o incremento da informação relativa à programação do PRR.