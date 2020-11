Porto de Sines continua a crescer na carga contentorizada

Os resultados alcançados no terceiro trimestre de 2020 voltaram a colocar o Porto de Sines na trajetória de crescimento no que respeita à carga contentorizada, anunciou hoje a empresa.

Com um total acumulado de janeiro a setembro de 1,17 milhões de TEU (contentores de 20 pés), Sines alcançou um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período homólogo.

No que respeita à movimentação total do porto, apesar do 3º trimestre assinalar um crescimento de 32,7% comparativamente ao trimestre anterior, o Porto de Sines registou uma diminuição de 2,5% na movimentação acumulada, permitindo, ainda assim, ultrapassar os 30 milhões de toneladas movimentadas até setembro.

Os graneis sólidos contribuíram decisivamente para esta quebra, com uma redução de mais de dois milhões de toneladas de carvão, motivado pelo encerramento das centrais termoelétricas a carvão no âmbito da descarbonização energética em curso no nosso país.

Relativamente aos graneis líquidos, registou-se a manutenção dos volumes de movimentação do mesmo período do ano anterior (-0,9%), com o gás natural liquefeito a manter-se também nos mais de 3,1 milhões de toneladas movimentadas no período em análise. Por outro lado, o segmento da carga geral demonstrou um comportamento positivo, onde se inclui a carga contentorizada, que registou mais 12,1% em termos de tonelagem, em referência ao mesmo período do ano anterior.