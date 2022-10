Portugal colocou esta quarta-feira de manhã 750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a vencerem daí a 11 meses e com uma taxa de juro média de 2,104%, de acordo com a informação disponível na página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).



O leilão de BT realizou-se com os juros a contrastarem com os de 20 de abril, quando foram colocados 800 milhões de euros em BT também a vencerem em 11 meses, mas com -0,314% de juros.