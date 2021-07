Portugal assina acordos para receber fundos da bazuca europeia já na segunda-feira

O Executivo de António Costa vai assinar os acordos com a Comissão Europeia (CE), para receber a primeira tranche da chamada 'bazuca' europeia do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.Este é o passo que faltava para que Portugal comece a receber os valores que permitiram motivar a recuperação da crise económica causada pela pandemia da Covid-19.O Ministério das Finanças, em comunicado, esclarece que a cerimónia de assinatura dos acordos, decorrerá na segunda-feira, dia 26 de julho, à tarde, no Salão Nobre do Ministério das Finanças. João Leão, ministro do Estado e das Finanças, e Nelson de Souza, ministro do Planeamento, assinarão os acordos com a Comissão Europeia.