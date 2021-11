Portugal coloca 1 mil milhões em dívida a 10 e 16 anos

Portugal colocou esta quarta-feira 10 mil milhões de euros, o montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 anos e 16 anos, com taxas de juro de 0,314% e 0,622%, respetivamente.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida púbica, na agência Bloomberg, foram colocados 686 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 0,314%.

A procura cifrou-se em 1,002 mil milhões de euros, 1,46 vezes o montante colocado.

Com maturidade 15 de abril de 2037, Portugal colocou hoje 314 milhões de euros à taxa e juro 0,622%.

A procura atingiu 658 milhões de euros, 2,10 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje dois leilões de OT a cerca de dez e 16 anos, os primeiros deste trimestre, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros, tendo, assim, alcançado o teto máximo.

As maturidades das OT hoje leiloadas são em 17 de outubro de 2031, com um cupão de 0,3%, e em 15 de abril de 2037, com um cupão de 4,1%.

O diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, referiu que estes resultados "mostram que o prémio de risco de Portugal continua a ser apenas impactado pelo movimento das dívidas soberanas europeias".

Para 2022, o responsável diz que se esperam "taxas mais elevadas", mas que tal "irá depender da atuação" do Banco Central Europeu (BCE) e do desempenho das economias.

"A inflação tem criado uma pressão extra sobre os bancos centrais, uma vez que está a ser mais prolongada do que o que inicialmente se esperava. Apesar de tudo Portugal continua a emitir com taxas historicamente baixas e que muito têm contribuído para a diminuição do custo médio da dívida portuguesa", concluiu.

Em 04 de outubro, o IGCP anunciou as linhas de atuação para o 4.º trimestre, que incluem leilões de emissões de OT e um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT), sublinhando que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos".