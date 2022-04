Portugal com 10.ª eletricidade e 13.º gás natural mais caros da UE no 2.º semestre de 2021

Portugal foi o 10.º país da União Europeia (UE) com o preço mais alto de eletricidade para consumo doméstico e o 13.º no que diz respeito ao gás natural no segundo semestre de 2021, informou esta sexta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com os boletins de comparação de preços de eletricidade e de gás natural divulgados pela ERSE, com base em dados do gabinete estatístico europeu (Eurostat), "no segundo semestre de 2021 Portugal registou os preços de eletricidade mais baixos tanto para o segmento doméstico, como para o segmento não-doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da Área do Euro".

No segundo semestre de 2021, o preço médio da eletricidade no setor doméstico nos 27 países da UE fixou-se em 0,2447 euros por quilowatt-hora) e na zona euro nos 0,2569 euros/kWh), 7% e 12% mais caro, respetivamente, do que o valor praticado em Portugal (0,2296 euros/kWh).