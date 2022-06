Abastecer o carrinho com produtos alimentares está cada vez mais caro. Desde o início do ano, o aumento no preço dos alimentos acelerou de 3,3% para 10,9% em maio, sendo esta a terceira maior subida em toda a Zona Euro e a primeira vez que os preços dos bens alimentares sobem a dois dígitos em Portugal. O Banco Central Europeu (BCE) admite que a inflação "modere no médio prazo", mas alerta que, até lá, os produtos deverão continuar a encarecer.





