Portugal com menos desequilíbrios macroeconómicos que podem desaparecer em 2024

A Comissão Europeia considera que, apesar de Portugal continuar a registar desequilíbrios macroeconómicos, estes "estão a diminuir" e, em 2024, podem desaparecer se esta tendência se mantiver, alertando porém para o "forte crescimento" dos preços da habitação.

"Portugal continua a registar desequilíbrios. As vulnerabilidades relacionadas com a elevada dívida privada, pública e externa estão a diminuir, mas continuam presentes", indica o executivo comunitário, numa comunicação divulgada esta quarta-feira no âmbito do pacote de primavera do Semestre Europeu.

Porém, apesar de continuar a registar desequilíbrios macroeconómicos, Portugal faz parte do grupo de países - juntamente com Alemanha, Espanha e França - onde "as vulnerabilidades estão a diminuir", de tal forma que, "se estas tendências se mantiverem no próximo ano, [isso] justificaria uma decisão de ausência de desequilíbrios", de acordo com o executivo comunitário.