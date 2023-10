Portugal deixa pódio dos países da União Europeia mais endividados no 2.º trimestre

Portugal saiu, no segundo trimestre de 2023, do terceiro lugar entre os Estados-membros da União Europeia (UE) com maior dívida pública, lugar que ocupava desde 2010, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira.

No segundo trimestre de 2023, Portugal, com 110,1%, passou do terceiro lugar para o quinto dos países da UE com maior peso da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB).

Na zona euro, entre abril e junho, a dívida pública recuou para os 90,3%, quer face à de 93,5% homóloga, que na comparação com o primeiro trimestre de 2023, 90,7%.

Também no conjunto dos 27 Estados-membros, segundo o serviço estatístico da UE, o rácio da dívida recuou, no segundo trimestre, para os 83,1% do PIB, face aos 85,9% homólogos e aos 83,4% dos primeiros três meses do ano.

Entre os Estados-membros, os pesos mais elevados da dívida face ao PIB foram, entre abril e junho, registados na Grécia (166,5%), em Itália (142,4%), em França (111,9%), em Espanha (111,2%), em Portugal (110,1%) e na Bélgica (106,0%), enquanto os mais baixos se observaram na Estónia (18,5%), a Bulgária (21,5%), no Luxemburgo (28,2%), na Dinamarca (30,2%) e na Suécia (30,7%).

Comparando com o segundo trimestre de 2022, Portugal registou o segundo maior recuo da dívida pública (-11,8 pontos percentuais - pp), depois da Grécia (-16,6 pp) e seguido por Chipre (-8,1 pp).

No sentido contrário, o Luxemburgo foi o país onde a dívida mais subiu (2,9 pp), seguido pela Finlândia (2,1 pp) e pela Estónia (1,6 pp).