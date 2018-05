Bruxelas recomenda revisão da lei laboral para promover contratos permanentes

Comissão aponta que os contratos temporários continuam a ser a norma para os desempregados que encontram emprego.

Por Lusa | 13:50

A Comissão Europeia insiste que Portugal avance para uma revisão da legislação laboral que promova os contratos sem termo, considerando que a rigidez existente é um entrave a esses contratos, segundo as recomendações divulgadas esta quarta-feira.



Nas recomendações dirigidas a Portugal, Bruxelas defende que o país "promova um ambiente que conduza à contratação através dos contratos sem termo", passando pela "revisão do enquadramento legal, em consulta com os parceiros sociais".



"Alguns aspetos da legislação da proteção ao emprego e procedimentos judiciais complicados ainda podem desencorajar o recrutamento através de contratos sem termo. No entanto, nenhuma medida está planeada de momento para rever o enquadramento legal dos despedimentos", afirma a Comissão.



É que, para Bruxelas, as medidas para promover a criação de empregos permanentes (como por exemplo o 'Contrato-Emprego') e as isenções das contribuições sociais para as empresas que recrutem pessoas de grupos vulneráveis "têm cobertura limitada", apesar de serem eficazes.



A Comissão recorda que, embora mais trabalhadores portugueses estejam a passar de empregos temporários para permanentes, "os contratos temporários continuam a ser a norma para os desempregados que encontram emprego", acrescentando que a diferença "já elevada" entre trabalhadores a prazo e permanentes "cresceu durante a crise".



Outra das recomendações de Bruxelas é o aumento do nível de competências da população adulta, incluindo a literacia digital, através do reforço e do alargamento da cobertura da componente prática nos programas de qualificação de adultos, sobretudo nos campos de ciência e de tecnologia.