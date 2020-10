Portugal é o quarto País da União Europeia onde as empresas mais interrompem o tempo de descanso dos trabalhadores, exigindo que executem determinada tarefa antes do regresso ao trabalho. No ano passado, 649 mil trabalhadores dizem ter recebido solicitações por telefone ou email para trabalhar durante o fim de semana, férias, folgas ou feriados, revela o Eurostat.