Portugal é o terceiro país europeu mais impactado pela covid-19 no poder de compra, revela estudo

Portugal é o terceiro país europeu mais impactado pela covid-19 ao nível do poder de compra, com apenas 13% das pessoas a afirmarem que este aumentou, uma queda de 50% face a 2020, segundo um estudo do Observador Cetelem.

Já 75% dos portugueses consideram que os preços dos produtos e serviços têm vindo a aumentar.

Para a realização desta análise foi aplicado um inquérito, entre 27 de novembro e 08 de dezembro de 2020, a 14.200 pessoas em 15 países -- Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido, Eslováquia e Suécia.