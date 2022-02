Portugal é paraíso fiscal para as criptomoedas

Em Portugal, os lucros obtidos na compra ou venda de moeda virtual, bem como a troca de criptomoedas por dinheiro fiduciário, não estão sujeitos a nenhum imposto.A explicação foi dada à cadeia norte-americana de televisão CNBC por Shehan Chandrasekera, da firma CoinTracker, no seguimento do sucesso que tem tido a família holandesa Taihuttu, conhecida como ‘Família Bitcoin’. Os Taihuttu venderam tudo o que tinham em 2017 e aplicaram tudo em bitcoins. Com o que ganharam decidiram viajar pela Europa, em busca do país que lhes desse um regime fiscal mais favorável para as criptomoedas. No início deste ano fixaram-se em Portugal.Ao considerar as criptomoedas como uma forma de pagamento, o nosso país destaca-se dos países europeus, onde tratam as moedas virtuais de forma semelhante a ações ou imóveis, como acontece na vizinha Espanha, ou nos Estados Unidos. "Isto torna Portugal um lugar extremamente atrativo para utilizadores de criptomoedas", afirma Chandrasekera.A única exceção refere-se às empresas registadas no País, que comercializam com criptomoedas. "Se alguém ganha bitcoins ao prestar serviços em Portugal, tem de pagar impostos sobre essas criptomoedas", refere.