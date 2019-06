Portugal é um dos países da UE que mais tem reduzido crédito malparado

O total de crédito malparado nos bancos portugueses caiu cerca de 24 mil milhões de euros nos últimos três anos, contribuindo para que os empréstimos de cobrança duvidosa na UE continuem em declínio, segundo dados esta quarta-feira divulgados pela Comissão Europeia.

O quarto relatório sobre os progressos na redução do crédito malparado na União Europeia (UE), hoje publicado pelo executivo comunitário, revela que o rácio dos créditos em incumprimento "continua a sua trajetória descendente, rumo aos níveis registados no período anterior à crise" económica e financeira, tendo sido reduzidos em mais de metade desde 2014, com Portugal a acompanhar essa tendência nos últimos três anos, com um redução em torno dos 50% desde 2016.

A Comissão aponta que "tem trabalhado de forma construtiva com os Estados-membros em busca de soluções para casos específicos na banca, no quadro das regras bancárias e de ajudas estatais, com o claro objetivo de limitar custos para os contribuintes, garantindo ao mesmo tempo que os depósitos permanecem sempre protegidos".