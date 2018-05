Portugal emite até 1.750 milhões de euros de Bilhetes do Tesouro

Esta é a segunda vez que o IGCP vai ao mercado para obter financiamento de curto prazo do segundo trimestre.

Por Lusa | 05:36

Portugal volta esta quarta-feira ao mercado para emitir até 1.750 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes do Tesouro a seis meses e a um ano, segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).



Os leilões serão realizados pelas 10h30 nas linhas de Bilhetes de Tesouro (BT) com maturidades em 16 de novembro de 2018 e 17 de maio de 2019, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros.



No final de março, o IGCP realizou dois leilões comparáveis com os que pretende realizar hoje. Na emissão de BT a seis meses, emitiu 350 milhões de euros, a uma taxa de juro de -0,424%; na emissão a 12 meses, foram colocados 900 milhões de euros, a uma taxa de -0,394%.



Esta é a segunda vez que o IGCP vai ao mercado para obter financiamento de curto prazo do segundo trimestre e já estava prevista nas linhas de atuação para o período entre abril e junho.



Até ao final do trimestre, a agência prevê mais uma emissão de BT, que está agendada para 20 de junho.