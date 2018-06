Portugal entre os melhores destinos para investimento da Europa

Espanha, França e Alemanha são os países que se seguem.

Por Lusa | 17:02

Portugal surge entre os melhores destinos de investimento da Europa, à frente da Espanha, França e Alemanha, num relatório da Ernst & Young esta quinta/feira divulgado, que aponta um "novo recorde" do investimento estrangeiro no país em 2017.

"O estudo destaca o desempenho de Portugal relativamente ao Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em termos de investimento e de perceção, posicionando-o entre os melhores da Europa, à frente de países como a Espanha, a França e a Alemanha", refere a Ernst & Young (EY) Portugal nas conclusões do "EY's Atractiveness Survey - Portugal", que analisou a confiança de 203 investidores relativamente à atratividade e competitividade de Portugal como destino de investimento.

A consultora destaca que, em 2017, o investimento estrangeiro em Portugal "registou um novo recorde", com os 95 projetos de investimento 'greenfield' (feito de raiz) realizados a representarem um aumento de 61% face aos 59 projetos do ano anterior, "o maior crescimento verificado ao longo dos anos em análise".



Segundo destaca, estes 95 projetos de investimento levaram à criação de 7.657 empregos, com o segmento da indústria a liderar com 48% do número de projetos e 41% do total de empregos criados, e a área de Investigação & Desenvolvimento (I&D) a surgir como "a segunda atividade mais importante em termos de criação de emprego", responsável por 18 novos projetos que geraram 1.420 novos postos de trabalho.



Numa nota enviada à agência Lusa, o ministro da Economia refere que "os dados recolhidos pela EY mostram que a perceção dos investidores internacionais sobre o país voltou a melhorar" e que "Portugal é hoje visto como um destino muito atrativo e competitivo", refletindo-se esta "melhoria de imagem" quer "num crescente interesse e numa maior atração para colocar Portugal na 'shortlist'", quer "num aumento muito substancial do número dos projetos e de criação de empregos".



Apontando Portugal como o "terceiro [destino de investimento] mais pacífico do mundo", o relatório da EY nota que "o aumento exponencial do número de investimentos corrobora a confiança na evolução dos níveis de atratividade do país para o investimento".



Entre os investidores inquiridos, 65% revelaram ainda otimismo relativamente ao futuro de Portugal (face aos 62% de 2017) e 31% afirmou ter planos de investimento no país para os próximos três anos.



Segundo as conclusões do trabalho, a estabilidade social em Portugal é, para 86% dos inquiridos, "o principal fator de atratividade do país", seguida do potencial de aumento da produtividade e dos custos laborais, com 78% e 77%, respetivamente.