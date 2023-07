Portugal entre os países da UE em que a população se reforma mais tarde

Depois de França ter aprovado uma lei polémica que aumentou de 62 para 64 a idade da reforma , uma organização económica espanhola, o Círculo de Empresários, propôs ao próximo governo de Espanha aumentar, também quatro anos, a idade em que as pessoas se podem retirar do trabalho.Os espanhóis já são dos europeus que se reformam mais tarde. Dados recentes de um centro de pesquisa finlandês mostram que estão entre os sete países com idade mais elevada na União Europeia.Portugal está precisamente empatado com Espanha. Nos dois países da península Ibérica o limite é de 66 anos e 4 meses.Dinamarca, Bulgaria, Grécia e Itália são os países com maior idade de reforma, aos 67 anos. Os Países Baixos surgem logo depois, com 66 anos e 10 meses.Na União Europeia, segundo dados citados pelo El País, o país que tem a reforma mais cedo é a Áustria. No país do centro da Europa as pessoas podem retirar-se com 62 anos, ainda assim, é expectável que esta idade aumente para 65 anos no futuro.A possibilidade das pessoas se reformarem mais cedo em qualquer um dos países é real, sendo que, na maioria dos casos, só tem direito ao valor total da reforma quem o faz na idade legal.Em alguns países a idade é diferente das mulheres para os homens. Na Roménia, por exemplo, as mulheres têm idade de reforma mais cedo.Por norma, com o aumento da idade das reformas na maioria dos países, a tendência é que o valor se iguale entre pessoas dos diferentes géneros.Fora da União Europeia o país em maior evidência é a Rússia, onde as mulheres se podem reformar aos 56 anos e seis meses e os homens aos 60 anos.Nos EUA a idade de reforma está nos 66 anos e 4 meses e no Japão nos 63 anos para mulheres e 64 para homens.