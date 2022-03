E m 2021, Portugal ficou entre os países da União Europeia (UE) com piores rendimentos, confirma a estimativa do Produto Interno Bruto ‘per capita’ (PIBpc) divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat.Portugal entre países da União Europeia com menor rendimentoO índice criado para a UE mostra que a Bulgária apresenta o pior poder de compra no conjunto dos 27 países, com apenas 55% da média europeia (100%), mas Portugal não fica distante, com 74%.