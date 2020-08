Portugal espera colocar até 1.250 milhões de euros em dívida a sete e 10 anos

Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a sete e 10 anos, conseguindo o montante máximo indicativo anunciado pelo instituto que gere a dívida pública.

Segundo a página do IGCP, foram colocados 800 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de fevereiro de 2030 (10 anos) à taxa de juro ('yield') de 0,336% e 450 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de outubro de 2027 (sete anos) à taxa de juro de 0,095%.

Na emissão a 10 anos, a procura excedeu a oferta em 2,02 vezes e na emissão a sete anos em 2,60 vezes.

A última vez que Portugal se financiou a 10 anos foi em 22 de julho, quando emitiu 820 milhões de euros com uma taxa de juro de 0,352% e uma procura 1,97 vezes acima da oferta.

A sete anos, este ano Portugal não se financiou com esta maturidade.

No último leilão de títulos a seis anos, realizado também em 22 de julho, o Tesouro colocou 430 milhões com uma taxa de -0,108% e uma procura superior à oferta em 2,72 vezes.