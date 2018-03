Portugal faz emissão de dívida a 10 e 27 anos com os juros mais baixos de sempre

Na emissão a 27 anos o IGCP pagou uma taxa de 2,8%, bem abaixo do juro da emissão semelhante realizada no ano passado.

11:21

O IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 10 e 27 anos, tendo suportado os custos de financiamento mais reduzidos de sempre em ambas as emissões.

O Jornal de Negócios detalha que foram colocados 925 milhões de euros em obrigações do Tesouro com maturidade em Outubro de 2028, com uma "yield" de 1,778%. Os títulos com maturidade em Fevereiro de 2045 foram emitidos com uma taxa de 2,8%.

A taxa suportada para colocar os títulos a 10 anos é a mais baixa de sempre e compara com os 2,046% suportados na última emissão, realizada em Fevereiro. Só por uma vez Portugal tinha emitido dívida a 10 anos com uma taxa abaixo de 2%. Foi a 8 de Novembro do ano passado, quando a "yield" do leilão ficou em 1,939%.

A procura atingiu 1.661 milhões de euros, superando a oferta em 1,7 vezes. O rácio foi inferior ao da emissão similar de Fevereiro (2,08 vezes), mas acima do registado na emissão de Novembro (1,57 vezes) quando tinha sido fixado o anterior mínimo histórico na taxa.

Quanto à emissão de 275 milhões de euros em dívida a 27 anos, a procura superou a oferta em 2,8 vezes e a taxa também foi a mais baixa de sempre. Em Julho de 2017 o IGCP colocou títulos com prazo de 28 anos com uma taxa de 3,977% e em 2015, quando esta linha foi aberta, pagou uma taxa de 3,23% para colocar os títulos com uma maturidade de 30 anos.

A taxa da emissão a 27 anos acabou por ficar em linha com o registado no mercado secundário (a taxa a 30 anos está esta quarta-feira nos 2,827%).

A Alemanha também realizou esta quarta-feira um leilão de dívida de muito longo prazo, tendo suportado uma taxa de 1,27% para colocar títulos com uma maturidade de 30 anos.





Resultado "extraordinário"





"Foram duas emissões de dívida com bastante sucesso e em ambas Portugal conseguiu emitir dívida com as taxas mais baixas de sempre para estes prazos", diz Filipe Silva, director da Gestão de Activos do Banco Carregosa, classificando de "substancial" a descida do custo de financiamento a 10 anos

"Mas o mais extraordinário foi a emissão a 27 anos a uma taxa de 2,8%. Em 2017, uma emissão semelhante (a 28 anos) a taxa foi bastante superior. Basta dizer que esta taxa de 2,8% foi o que se pagou por dívida a 10 anos emitida em Setembro de 2017 (2,78%). Agora, com a mesma taxa conseguimos dívida que só se vence em 2045", assinala Filipe Silva.



"Estas duas operações mostram que o prémio de risco da dívida portuguesa baixou drasticamente o que é muito bom para os interesses do país, dado sobretudo tratar-se de dívida longa", acrescenta o mesmo responsável, considerando que "estes resultados irão certamente ter impacto também no custo de financiamento de empresas portuguesas que queiram emitir dívida no mercado".