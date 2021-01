Portugal conseguiu, pela primeira vez, financiar-se a juros negativos numa emissão de dívida pública a 10 anos. No leilão desta quarta-feira, o País arrecadou 500 milhões de euros em Obrigações do Tesouro, com uma taxa de juro de -0,012%. Na prática, os investidores estão dispostos a pagar para emprestar dinheiro a Portugal até 2030.