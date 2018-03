Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal financia-se em 1.250 milhões de euros com juros negativos

No entanto, não foram renovados os mínimos.

A agência que gere a dívida pública portuguesa esteve esta quarta-feira no mercado a emitir dívida de curto prazo. O Estado financiou-se em 1.250 milhões de euros, através de emissões a seis e 12 meses.



Portugal conseguiu taxas de juro negativas para ambos os casos, tal como tem sido verificado nas últimas emissões, mas não voltou a renovar mínimos.



Assim, na emissão a 12 meses o IGCP colocou 900 milhões de euros, com uma taxa de -0,394%, o que corresponde a uma descida face à última emissão, mas já não representa mínimos históricos, uma vez que a taxa conseguida em Janeiro foi inferior.



Na emissão a seis meses, o Estado financiou-se em 350 milhões de euros, tendo pago uma taxa de -0,424%, o que representa uma ligeira subida face aos -0,425% conseguidos no último leilão comparável e que foi realizado em Janeiro.