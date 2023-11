A indústria automóvel nacional ganha 58 milhões de euros por dia, movimentando um volume de negócios superior a 21,3 mil milhões de euros em 2022, segundo o estudo ‘Caracterização do Cluster da Indústria Automóvel em Portugal’, divulgado esta quinta-feira. Em termos salariais, a remuneração média dos trabalhadores deste negócio foi no ano passado superior a 1500 euros, 15,1% acima do que paga a indústria transformadora.









