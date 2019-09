Portugal investe quatro milhões de euros para receber congressos

Portugal investiu 4,2 milhões de euros, desde 2013, para captar eventos de empresas e congressos internacionais. O Programa de Apoio M&I Portugal já financiou diretamente 366 iniciativas. Os números foram cedidos ao CM pelo Turismo de Portugal, entidade responsável por estes fundos, em parceria com as associações regionais de promoção turística.

A contribuir fortemente para este balanço estão os últimos dois anos. Em 2019, o País vai pagar cerca de 1,4 milhões de euros para receber 142 eventos e congressos. Praticamente metade vai ainda acontecer até ao final do ano.

Já no ano passado, quando se realizaram 123 eventos, foram aplicados 1,2 milhões de euros. A região de Lisboa recebeu 42 eventos e congressos, praticamente um em cada três. Porto e Algarve fecham o pódio, ambos com 13 eventos.

O atual Governo definiu o turismo de negócios – que integra a dimensão dos congressos e eventos – como uma linha estratégica para o País, encarando-o como uma ferramenta para contrariar as lógicas de sazonalidade no País e dinamizar a economia.

O valor do apoio está diretamente relacionado com o número de dormidas gerado por cada evento, com um mínimo de 300 dormidas. Segundo as regras mais recentes, em Lisboa esse valor sobe para 600.



Interior tem direito a programa próprio

O Governo criou este ano um programa para apoiar a captação de eventos corporativos de pequena e média dimensão nos territórios de baixa densidade.



Segundo o Turismo de Portugal, estão já em análise dez candidaturas. As regiões Centro e Norte são as mais procuradas.



PORMENORES

Referência mundial

Portugal ocupa a 11ª posição entre os melhores países para acolher eventos, na lista da Associação Internacional de Congressos e Convenções. No País, Lisboa surge como a cidade preferida para receber estes encontros empresariais.



Recuperar dos incêndios

O Centro de Portugal recebeu 32 eventos financiados por este fundo em 2018. Do total, 29 integraram-se num programa especial para apoiar os concelhos afetados pelos grandes incêndios de 2017. O Alentejo também beneficiou deste incentivo.