As exportações nacionais de bens caíram, em valor, 5782 milhões de euros até novembro. As vendas ao estrangeiro totalizaram 49 535 milhões de euros nos primeiros onze meses do ano passado, menos 10,45% face ao mesmo período de 2019.









Os cálculos foram feitos a partir dos dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelam uma quebra ainda mais acentuada nas compras de Portugal ao estrangeiro: até novembro, as importações fixaram-se nos 62 157 milhões de euros, menos 15,92% do que um ano antes.

Novembro, por si, confirmou uma tendência de recuperação nas exportações, face a meses anteriores. No penúltimo mês de 2020, as vendas ao estrangeiro atingiram valores próximos do ano anterior, caindo apenas 0,4%. Já nas importações reforçou-se o percurso de agravamento, com o indicador a recuar 12,1% em novembro.





O INE destaca o decréscimo na exportação de combustíveis e lubrificantes. Este tipo de bens figura também entre aqueles com maior redução homóloga nas importações, refletindo a contração do consumo numa altura em que se começava a desenhar uma nova vaga de infeções por Covid-19.





Perante este contexto, em novembro, o défice da balança comercial de bens diminuiu 820 milhões de euros, face a 2019. O ‘buraco’ português no comércio externo de bens cifrou-se então nos 888 milhões.

Turismo penaliza comércio internacional



Os dados do INE são relativos às exportações de bens, não integrando a componente dos serviços. Assim, fica de fora do balanço o setor do turismo, que fortemente contribuiu para as exportações nos últimos anos e é um dos setores mais penalizados pela pandemia. Um dos impactos que este setor acaba por ter na balança de bens diz respeito à quebra nas importações de material de transportes, em especial aviões, refletindo a quebra na procura.